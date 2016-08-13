Киев, 13 августа, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков крайне возмутился совместной фотографии украинских спортсменов со спортсменами из России «на полях» XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Свое возмущение Бирюков «излил» на страницах своего аккаунта в американской социальной сети Facebook сегодня, 13 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

Напомним, ранее российский теннисист Андрей Кузнецов в своем Instagram опубликовал фотографию, на которой несколько украинских спортсменов стоят в обнимку с российскими спортсменами. Кузнецов так подписал фотографию: «На самом деле, мы все дружим».

Однако, позже Кузнецов снимок удалил, по неизвестной причине.

Бирюков, не стесняясь в выражениях, используя транслит, чтобы не быть заблокированным, высказался по этому поводу.

«Очень мрачное настроение, хочется много пакостей наговорить про наших доблестных спортсменов. Не всех, безусловно там есть и нормальные. Но ***, обнимашкаться с представителями орды? Рассказывать какую-то муть про политику и спорт?», — пишет советник Порошенко.

Он также предложил использовать те деньги, которые были потрачены на отправку украинских спортсменов Рио-де-Жанейро, передать в ВСУ.

Бирюков считает, что враждебное отношение Киева к Москве — это навсегда. Россию он называет ордой и не стесняется сыпать оскорбительными эпитетами. Больше всего досталось официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, которая как-то раз высказалась по поводу очередного заявления Бирюкова.