Москва, 13 августа, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) рапортует, что около 15 российских авиакомпаний готовы начать чартерные перевозки в Турцию. Об этом сегодня, 13 августа, заявил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько.

Richard Lewis Аэропорт Антальи

Он рассказал, что как только авиакомпании получат разрешение на организацию чартерных перевозок в Турцию, им понадобится всего несколько часов, чтобы возобновить чартерное авиасообщение.

Напомним, чартерное авиасообщение между Россией и Турцией было прервано в ноябре 2015 года, после того, как турецкие ВВС преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Тем самым был практически полностью перекрыт турпоток из России в Турцию.

После некоторой нормализации российско-турецких отношений в июле этого года, президент России Владимир Путин поручил снять ограничения на чартерное авиасообщение с Турцией. На данный момент правительство России до сих пор официально не отменило запрет на чартерное авиасообщение из-за отсутствия гарантий безопасности для российских туристов в турецких аэропортах.