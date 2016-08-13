Калуга, 13 августа, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Торжественное открытие, после реконструкции мемориального комплекса «Гнездиловская высота», состоялось накануне в Спас-Деменском районе Калужской области, сообщает 13 августа корреспондент ИА REGNUM.

zskaluga.ru Новый памятник солдату на калужской земле

Новую скульптуру бойца Красной Армии безвозмездно передало калужскому региону Российское военно-историческое общество (РВИО). Памятник изображает солдата со склоненной головой. В левой руке он держит пилотку, за спиной — автомат со штыком.

После открытия скульптурной композиции состоялось перезахоронение останков 45 воинов Красной Армии, сражавшихся на Гнездиловской высоте.

РВИО также передало пилоны, на которых нанесены имена и фамилии защитников Родины, погибших в этом районе в годы Великой Отечественной войны.

Монумент стал пятнадцатым в рамках реализации проекта по замене пришедших в негодность памятников и благоустройству воинских захоронений, а также созданию мемориальных комплексов. Родственникам павших бойцов и командиров, сражавшихся за освобождение калужского Спас-Деменска, были вручены медали, найденные поисковиками на этих рубежах.

Обновление мемориального комплекса «Гнездиловская высота», где покоится прах около 3,5 тысяч солдат и офицеров Красной Армии, отдавших свою жизнь в борьбе с фашизмом, проходило совместными усилиями Российского военно-исторического общества и правительства Калужской области

В церемонии открытия реконструированного комплекса приняли участие представители власти, духовенства, поисковики, местные жители и родственники павших на этой высоте красноармейцев.

Комплекс «Гнездиловская высота» включен в состав объектов культурного наследия регионального значения. Гнездиловская высота (отметка 233,3) была превращена немецко-фашистскими войсками в неприступную крепость. Эта высота имела стратегическое значение, так как прикрывала основную коммуникационную линию противника — железную дорогу Ельня — Спас-Деменск. Три дня (7, 8, 9 августа 1943 года) атаковали высоту две стрелковые дивизии, танковая бригада и полк. Однако им не удалось прорвать сильно укреплённые позиции неприятеля. Тогда было принято решение направить в бой батальон и учебную роту 1 штурмовой инженерно-сапёрной бригады. Это было первое боевое применение новых, специально подготовленных и обученных войск, созданных для штурма укреплённых позиций врага.

В ночь на 10 августа 1943 красноармейцы без огневой подготовки атаковали высоту и, прорвав все линии обороны, обеспечили остальным войскам возможность продолжать наступление по всей линии фронта. Это привело к освобождению 13 августа 1943 года города и железнодорожной станции Спас-Деменск. Кровопролитные бои на Гнездиловской высоте вошла в историю не только как место подвига воинов 10 гвардейской армии, но и как место блестящей атаки штурмовых частей, ставшее началом героического пути штурмовых инженерно-сапёрных бригад, завершившегося штурмом Берлина.

«Комплекс «Гнездидовской высота» включен в состав объектов культурного наследия. Теперь, после того, как здесь установили новую скульптурную композицию и благоустроили территорию есть все шансы, что ей присвоят статус «Рубежа воинской доблести», — заявил председатель Законодательного собрания Калужской области Николай Любимов.