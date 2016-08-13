Кабул, 13 августа, 2016, 12:21 — ИА Регнум. В Афганистане освобождены, попавшие в плен к талибам, члены экипажа вертолета Ми-17, совершившего жесткую посадку по пути из Пакистана в Россию. Об этом сегодня, 13 августа, сообщают «Вести» со ссылкой на представителя МИД Афганистана Мохаммед Нафис Закарию.

isafmedia Боевики Талибана

Он заявил, что экипаж из шести человек вертолета правительства пакистанской области Пенджаб, который пропал в Афганистане 4 августа этого года, освобожден и благополучно прибыл в Исламабад.

Среди освобожденных находится и гражданин России — штурман Сергей Севастьянов.

Уточняется, что представители афганских племен передали пленных пакистанским старейшинам на афгано-пакистанской границе, после чего их доставили в Исламабад.

Все члены экипажа живы и здоровы.

Напомним, Ми-17 летел из Пакистана в Россию, но был вынужден совершить жесткую посадку в Афганистане. На борту находились пятеро пакистанцев и один гражданин России. Все они попали в плен.