Экипаж Ми-17, пропавшего в Афганистане, освобожден из плена талибов
Кабул, 13 августа, 2016, 12:21 — ИА Регнум. В Афганистане освобождены, попавшие в плен к талибам, члены экипажа вертолета Ми-17, совершившего жесткую посадку по пути из Пакистана в Россию. Об этом сегодня, 13 августа, сообщают «Вести» со ссылкой на представителя МИД Афганистана Мохаммед Нафис Закарию.
Он заявил, что экипаж из шести человек вертолета правительства пакистанской области Пенджаб, который пропал в Афганистане 4 августа этого года, освобожден и благополучно прибыл в Исламабад.
Среди освобожденных находится и гражданин России — штурман Сергей Севастьянов.
Уточняется, что представители афганских племен передали пленных пакистанским старейшинам на афгано-пакистанской границе, после чего их доставили в Исламабад.
Все члены экипажа живы и здоровы.
Напомним, Ми-17 летел из Пакистана в Россию, но был вынужден совершить жесткую посадку в Афганистане. На борту находились пятеро пакистанцев и один гражданин России. Все они попали в плен.