Сан-Сальвадор, 13 августа, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Парламент Сальвадора принял Закон о культуре, который будет обеспечивать сохранение традиций, ценностей и культурной идентичности страны. При его подготовке Комитет по культуре и образованию провел несколько консультативных семинаров с участием экспертов. Закон предусматривает, что государство должно содействовать проведению научных исследований, развитию художественных промыслов и просвещению населения, сообщает Prensa Latina.

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Отметим, что как часть культурного наследия страны в Законе фигурирует и испанский язык. Отдельно выделено право коренных народов на интеллектуальную собственность. В качестве одной из основных задач поставлено сохранение культурной идентичности Сальвадора в системе международных связей.

Культура современного Сальвадора — уникальный синтез. До седьмого века на территории нынешнего Сальвадора жили племена майя. Затем туда пришли многочисленные родо-племенные объединения индейцев науа юто-ацтекской языковой семьи. Культура науа попала под влияние майя, испытала вторжение тольтекских мигрантов. В итоге, на территории современного Сальвадора образовалась гибридная культура пипилей, создавшая государство Кускатлан. Лишь к 1528 году испанцы смогли подавить сопротивление индейцев. Почти 90 процентов населения современного Сальвадора — это метисы. Однако, индейские языки на территории Сальвадора почти вымерли, частично сохраняется лишь язык пипиль, писало ранее ИА REGNUM.