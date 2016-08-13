Москва, 13 августа, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Российской Федерации и германии — Сергей Лавров и Франк-Вальтер Штайнмайер намерены 15 августа в Екатеринбурге обсудить ситуацию на Украине, а также в Сирии. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Sebastian Zwez Сергей Лавров и Франк-Вальтер Штайнмайер

Сообщается, что в Екатеринбурге 15 августа откроется российско-германская Летняя школа «Пути развития энергетического сектора. Современные вызовы». Мероприятие пройдет на базе Уральского федерального университета (УрФУ). В нем примут участие главы МИД России и Германии.

По окончанию Летней школы состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран. Лавров и Штайнмайер обсудят актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Состоится обмен мнениями по ключевым международным проблемам, включая украинский конфликт и выполнение Минских соглашений, а также продвижение мирного процесса в Сирии. Будут затронуты вопросы европейской безопасности и борьбы с международным терроризмом.