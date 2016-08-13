Москва, 13 августа, 2016, 11:10 — ИА Регнум. В возрасте 87 лет скончалась Рада Аджубей — дочь Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и супруга главного редактора газеты «Известия» (с 1959 по 1969 годы) Алексея Аджубея. Об этом сегодня, 13 августа, передает «Эхо Москвы» со ссылкой на родственником умершей.

Associated Press Рада Аджубей (справа) и Никита Хрущёв. 1959

Сообщается, что Аджубей умерла в одной из больниц. По словам родственников она болела перед смертью.

Рада Аджубей была средней дочерью Хрущева. Она более 50 лет проработала в издании «Наука и жизнь».