Киев, 13 августа, 2016, 10:43 — ИА Регнум. На Украине идут повторные аресты тех, кто был отпущен на свободу по так называемому «закону Савченко». Об этом сегодня, 13 августа, сообщает телеканал RT со ссылкой на первого заместителя главы национальной полиции Украины Вадима Трояна.

Цитата из к/ф «Беспредел». Реж. Игорь Гостев. 1989. СССР Радость преступников

Он рассказал, что на Украине крайне бездумно применяется так называемый «закон Савченко», который предусматривает зачисление одного дня предварительного заключения за два дня лишения свободы.

По словам Трояна по этому закону на Украине вышли на свободу уже 50 тысяч преступников. «К примеру, в Киевской области есть знаменитая банда Журавля. Сколько было судов, а тут вышел «прекрасный» закон, и они на свободе…», — сетует Троян.

Он добавил, что из тех, кто вышел по «закону Савченко» повторно арестованы по тяжким и особо тяжким преступлениям 633 человека. 17 из совершенных ими преступлений были убийствами.

«Закон Савченко» был принят Верховной радой 26 ноября 2015 года. Его авторы исходили из того, что на Украине условия содержания в СИЗО лиц, находящихся под следствием, гораздо хуже, чем условия содержания, осужденных в исправительных колониях. Закон был внесен на рассмотрение парламента под авторством Надежды Савченко, которая тогда находилась в российской тюрьме и была обвиняемой по делу об убийстве двух российских журналистов.