Москва, 13 августа, 2016, 10:21 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации утвердило порядок возмещения туристическими операторами ущерба выезжающим за границу туристам. Соответствующее постановление опубликовано сегодня, 13 августа, на официальном сайте правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Компенсация

Данное постановление определяет лиц, которые имеют право предъявлять требования о возмещении реального ущерба до наступления фактической даты выезда в страну временного пребывания, указанной в договоре о реализации туристского продукта.

Также утвержден перечень информации, которая должна быть указана в требовании, а также список прилагаемых документов.

В правительстве считают, что данное решение направлено на защиту прав потребителей туристических услуг в сфере выездного туризма, а также создает эффективный механизм возмещения реального ущерба туристам и другим заказчикам туристских продуктов.