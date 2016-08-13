Рио-де-Жанейро, Бразилия, 13 августа, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Российская олимпийская женская сборная по волейболу победила сборную Японии на XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает NBC Olympics.

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Ранее российские волейболистки уже победили сборные Аргентины, Южной Кореи и Камеруна.

В групповом этапе олимпийского турнира российским волейболисткам осталось сыграть лишь со сборной Бразилии. При этом женская сборная России по волейболу уже обеспечила себе выход в четвертьфинал.