Киев, 13 августа, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с вице-президентом США Джозефом Байденом заверил последнего, что Украина хочет всячески избежать роста напряженности в отношениях с Российской Федерацией. об этом сегодня, 13 августа, сообщает пресс-служба украинского президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден и Порошенко

Сообщается, что в разговоре с Байденом Порошенко подчеркнул, что Украина стремиться избежать роста напряженности в связи с «безосновательными обвинениями Москвы».

Собеседники в очередной раз отметили необходимость выполнения Минских соглашений, которые Украина давно сорвала, а также продолжение диалога в «нормандском формате», который потерял актуальность после агрессивных действий Киева.

Напомним, 10 августа в ФСБ России заявили о ликвидации агентурной сети ГУР Министерства обороны Украины и предотвращении терактов на территории Крыма. При перестрелке с диверсантами погиб сотрудник ФСБ, а на месте перестрелки обнаружена взрывчатка.

Были взяты в плен несколько украинских диверсантов. Они дали признательные показания, заявив, что за организацией диверсий стоит ГУР Минобороны Украины.