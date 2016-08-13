Курган, 13 августа, 2016, 09:10 — ИА Регнум. В Кургане судят мужчину за поджог руки полицейского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре. Перед судом предстанет житель, обвиняемый в оскорблении и применении насилия в отношении сотрудника полиции.

pixabay.com Горящая зажигалка

Установлено, что в мае текущего года 32-летний мужчина находился в селе Мокроусово в гостях у родственников. В ночь на 13 мая автомобиль марки BMW, за рулем которого находился обвиняемый, был остановлен экипажем ДПС на предмет подозрения в нетрезвом состоянии водителя. Человек за рулём схватил сотрудника полиции, стоящего рядом с автомобилем за руку и стал ее выкручивать. Далее, удерживая руку инспектора, мужчина поднес к ней горящую зажигалку и стал нецензурно оскорблять госавтоинспектора. После инцидента обвиняемый был доставлен в отдел полиции.

После следствия дело об извательстве над полицейским отправлено в суд. Злоумышленник за оскорбление представителя правоохранительных органов обвиняется по статье 319 и части 1 статьи 318 УК РФ. Санкциями данных статей предусматривается до двух лет лишения свободы.

Напомним, по аналогичным статьям обвиняется ныне сноха депутата Волгоградской думы. Будучи за рулем ВMW-320, сдавая задним ходом, она повредила припаркованный рядом автомобиль KIA. Для установления обстоятельств ДТП на место прибыла патрульная служба. В ВMW-320 находились две женщины и семилетний ребенок. Обе женщины имели явные признаки алкогольного опьянения и угрожали патрульным проблемами по службе. Кроме того, в адрес правоохранителей неслись нецензурные оскорбления. При задержании дамы оказывали сопротивление. Была сделана видеозапись их выходок.