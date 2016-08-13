Салехард, 13 августа, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Ямальский следователь СКР трижды не желал возбуждать уголовное дело по факту бунта в изоляторе временного содержания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Было установлено, что содержащиеся в изоляторе ОМВД России по Пуровскому району трое мужчин, в отношении которых органами расследования избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, в целях дезорганизации деятельности изолятора временного содержания подожгли постельные принадлежности, заблокировали изнутри дверь камеры, разбили перегородку приватной зоны санузла, раковину, и трубы систем водоснабжения. Используя фрагменты водопроводных труб разбили окна камеры.

Дежурный группы режима ИВС ОМВД России по Пуровскому району пытался потушить огонь, просунув руку в окно для подачи пищи в камеру с огнетушителем. Один из содержащихся в камере мужчин нанес по его руке удар тем, что осталось от водопроводной трубы.

Несмотря на наличие достаточных данных о совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 321 УК РФ («Применение насилия, в отношении сотрудника учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, в целях дезорганизации деятельности учреждения») следователь СКР по городу Тарко-Сале трижды принимал незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокуратура была не согласна с его выводами.

В итоге, следственные органы возбудили на днях уголовное дело.