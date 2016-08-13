Олимпиада в Рио: 13 августа разыграют 21 комплект медалей
Рио-де-Жанейро, Бразилия, 13 августа, 2016, 08:46 — ИА Регнум. В восьмой день Олимпийских игр будут разыграны медали в следующих дисциплинах:
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Рио-2016
|Вид спорта
|Дисциплина
|Велоспорт (2 комплекта)
|Женщины, командная гонка преследования
|Женщины, кейрин
|Гребля академическая (4 комплекта)
|Мужчины, одиночка
|Женщины, одиночка
|Женщины, восьмерка с рулевым
|Мужчины, восьмерка с рулевым
|Лёгкая атлетика (5 комплектов)
|Мужчины, метание диска
|Мужчины, прыжки в длину
|Мужчины, 10 000 м
|Женщины, 100 м
|Женщины, семиборье
|Плавание (4 комплекта)
|Женщины, 50 м вольный стиль
|Мужчины, 1500 м вольный стиль
|Женщины, комплексное плавание, эстафета 4×100 м
|Мужчины, комплексное плавание, эстафета 4×100 м
|Прыжки на батуте (1 комплект)
|Мужчины, индивидуальное первенство
|Стрельба (2 комплекта)
|Мужчины, пистолет скорострельный, 25 м
|Мужчины, круглый стенд (скит)
|Теннис (1 комплект)
|Женщины, одиночный разряд
|Тяжёлая атлетика (1 комплект)
|Мужчины, до 94 кг
|Фехтование (1 комплект)
|Женщины, сабля, командное первенство