Рио-де-Жанейро, Бразилия, 13 августа, 2016, 08:46 — ИА Регнум. В восьмой день Олимпийских игр будут разыграны медали в следующих дисциплинах:

pixabay.com
Рио-2016
Вид спортаДисциплина
Велоспорт (2 комплекта)Женщины, командная гонка преследования
Женщины, кейрин
Гребля академическая (4 комплекта)Мужчины, одиночка
Женщины, одиночка
Женщины, восьмерка с рулевым
Мужчины, восьмерка с рулевым
Лёгкая атлетика (5 комплектов)Мужчины, метание диска
Мужчины, прыжки в длину
Мужчины, 10 000 м
Женщины, 100 м
Женщины, семиборье
Плавание (4 комплекта)Женщины, 50 м вольный стиль
Мужчины, 1500 м вольный стиль
Женщины, комплексное плавание, эстафета 4×100 м
Мужчины, комплексное плавание, эстафета 4×100 м
Прыжки на батуте (1 комплект)Мужчины, индивидуальное первенство
Стрельба (2 комплекта)Мужчины, пистолет скорострельный, 25 м
Мужчины, круглый стенд (скит)
Теннис (1 комплект)Женщины, одиночный разряд
Тяжёлая атлетика (1 комплект)Мужчины, до 94 кг
Фехтование (1 комплект)Женщины, сабля, командное первенство