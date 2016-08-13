В США разбился легкомоторный самолет, есть погибшие
Вашингтон, 13 августа, 2016, 08:39 — ИА Регнум. В американском штате Вирджиния разбился легкомоторный самолет. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает ABC News.
Alan Radecki
Легкомоторный самолёт
Сообщается, что легкомоторный самолет упал возле аэродрома, задев деревья. После падения на землю воздушное судно воспламенилось.
На его борту находились шесть человек — все они погибли.
Национальный совет по безопасности и Федеральное управление гражданской авиации США начали расследование.