Вашингтон, 13 августа, 2016, 08:39 — ИА Регнум. В американском штате Вирджиния разбился легкомоторный самолет. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает ABC News.

Alan Radecki Легкомоторный самолёт

Сообщается, что легкомоторный самолет упал возле аэродрома, задев деревья. После падения на землю воздушное судно воспламенилось.

На его борту находились шесть человек — все они погибли.

Национальный совет по безопасности и Федеральное управление гражданской авиации США начали расследование.