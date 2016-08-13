Москва, 13 августа, 2016, 08:04 — ИА Регнум. В российской столице произошла массовая пьяная драка в центре города. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

publicdomainpictures.net Драка

Информация о драке возле дома №2 по улице Петровка поступило на пульт дежурного в 4:50. Конфликт произошел между двумя группами граждан, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения. В драке участвовали до 40 человек.

Прибывшие к месту инцидента сотрудники полиции задержали троих предполагаемых участников драки и доставили их в отделение. Было установлено, что в ходе потасовки пострадал один человек, которому потребовалась госпитализация.

Уровень агрессии в столице довольно высок. На прошлой неделе 7 августа, в московском микрорайоне Жулебино произошла драка между двумя группами молодых людей с использованием огнестрельного оружия.