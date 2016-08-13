В пляжном футболе идут игры Евролиги, стартовал третий этап
Будапешт, 13 августа, 2016, 08:02 — ИА Регнум. В Венгрии стартовал третий этап Евролиги. Сборная России борется за попадание в Суперфинал, и пока эта задача не решена. Вот результаты матчей первого тура.
Umberto Rotundo
Пляжный футбол
Группв «1»
- [[[flag-ru]]] Россия — [[[flag-by]]] Беларусь 0:2
- [[[flag-pt]]] Португалия — [[[flag-ro]]] Румыния 7:0
Группв «2»
- [[[flag-it]]] Италия — [[[flag-de]]] Германия 5:1
- [[[flag-pl]]] Польша — [[[flag-ua]]] Украина 3:3 (пен. 2:0)
Третий этап продлится три дня. После завершения игр в группах определятся участники