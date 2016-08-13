Будапешт, 13 августа, 2016, 08:02 — ИА Регнум. В Венгрии стартовал третий этап Евролиги. Сборная России борется за попадание в Суперфинал, и пока эта задача не решена. Вот результаты матчей первого тура.

Umberto Rotundo Пляжный футбол

Группв «1»

[[[flag-ru]]] Россия — [[[flag-by]]] Беларусь 0:2

Россия — Беларусь [[[flag-pt]]] Португалия — [[[flag-ro]]] Румыния 7:0

Группв «2»

[[[flag-it]]] Италия — [[[flag-de]]] Германия 5:1

Италия — Германия [[[flag-pl]]] Польша — [[[flag-ua]]] Украина 3:3 (пен. 2:0)

Третий этап продлится три дня. После завершения игр в группах определятся участники