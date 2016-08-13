Москва, 13 августа, 2016, 07:53 — ИА Регнум. Московская полиция задержала подозреваемого в убийстве двух человек на юго-востоке столицы. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Москве.

publicdomainpictures.net Рука с ножом

Инцидент произошел накануне возле станции метро «Рязанский проспект». 30-летний Иван Сорокин, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений зарезал двух мужчин 1947 и 1980 годов рождения. Один из потерпевших умер на месте, второй скончался по дороге в больницу.

Ранения получил случайный прохожий, который попытался помешать совершению преступления. Он находится в больнице с колото-резанными ранами правой руки.

По данному факту было возбуждено два уголовных дела. Сорокину предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»), а также частью 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Вскоре суд изберёт ему меру пресечения.