Рио-де-Жанейро, Бразилия, 13 августа, 2016, 07:43 — ИА Регнум. Сингапурский пловец Джозеф Скулинг выиграл золотую медаль в заплыве на 100 метров баттерфляем на XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Об этом сегодня, 13 августа, сообщает NBC Olympics.

Marco Paköeningrat Майкл Фелпс

Скулинг проплыл 100 метров баттерфляем за 50,39 секунды, установив тем самым новый олимпийский рекорд. Это первая золотая медаль Олимпиады в истории Сингапура, спортсмены которого принимают участие в Играх с 1948 года.

Второй результат показали сразу три пловца — южноафриканец Чад ле Кло, венгр Ласло Чех и американец Майкл Фелпс. Все трое проплыли дистанцию за 51,14 секунды. Российский пловец Александр Садовников финишировал лишь восьмым с результатом 51,84 секунды.

Для Фелпса, который заявил о завершении спортивной карьеры, это была последняя индивидуальная дистанция и американец очень хотел её выиграть. Но победа Скулинг в очередной раз доказала, что всегда найдется кто-то сильнее или быстрее.

Фелпс на нынешних Играх стал уже 22-кратным олимпийским чемпионом. Он побил множество рекордов и участвовал в четырех предыдущих летних Олимпиадах — 2000, 2004, 2008, 2012 годов. Свой последний индивидуальный заплыв он хотел завершить победой.

«Тяжелая неделя, знал, что будет тяжелая гонка. Джош провел отличную гонку, он был больше всех подготовлен. Я хотел закончить победой свою последнюю индивидуальную гонку», — сказал он после заплыва.