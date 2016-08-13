Сингапурский пловец победил Фелпса в заплыве на 100 метров баттерфляем
Рио-де-Жанейро, Бразилия, 13 августа, 2016, 07:43 — ИА Регнум. Сингапурский пловец Джозеф Скулинг выиграл золотую медаль в заплыве на 100 метров баттерфляем на XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Об этом сегодня, 13 августа, сообщает NBC Olympics.
Скулинг проплыл 100 метров баттерфляем за 50,39 секунды, установив тем самым новый олимпийский рекорд. Это первая золотая медаль Олимпиады в истории Сингапура, спортсмены которого принимают участие в Играх с 1948 года.
Второй результат показали сразу три пловца — южноафриканец Чад ле Кло, венгр Ласло Чех и американец Майкл Фелпс. Все трое проплыли дистанцию за 51,14 секунды. Российский пловец Александр Садовников финишировал лишь восьмым с результатом 51,84 секунды.
Для Фелпса, который заявил о завершении спортивной карьеры, это была последняя индивидуальная дистанция и американец очень хотел её выиграть. Но победа Скулинг в очередной раз доказала, что всегда найдется кто-то сильнее или быстрее.
Фелпс на нынешних Играх стал уже 22-кратным олимпийским чемпионом. Он побил множество рекордов и участвовал в четырех предыдущих летних Олимпиадах — 2000, 2004, 2008, 2012 годов. Свой последний индивидуальный заплыв он хотел завершить победой.
«Тяжелая неделя, знал, что будет тяжелая гонка. Джош провел отличную гонку, он был больше всех подготовлен. Я хотел закончить победой свою последнюю индивидуальную гонку», — сказал он после заплыва.