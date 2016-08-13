Курган, 13 августа, 2016, 06:29 — ИА Регнум. В Кургане завершился прием документов на замещение должности сити-менеджера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Цитата из к/ф «Великолепная семёрка». Реж. Джон Стерджес. 1960. США Семеро

В конкурсе на замещение должности руководителя администрации города Кургана будут участвовать семь кандидатов. Среди них директор Курганского телевидения Алексей Асташин, заместитель директора департамента архитектуры, имущественных и земельных отношений администрации города Кургана Виталий Кудрявцев, предприниматель Евгений Маслаков, начальник Управления государственных закупок Курганской области Андрей Потапов, генеральный директор ООО «Сток» Игорь Путин, безработный Виктор Сединкин, ведущий экономист Курганского филиала Института экономики Уральского отделения РАН Сергей Сынников.

Напомним, что право на участие в конкурсе имеет гражданин, владеющий государственным языком России, не моложе 30 лет и не старше 65 лет, имеющий высшее образование, имеющий стаж муниципальной службы или государственной службы не менее 6 лет или стаж работы по специальности не менее 7 лет, при отсутствии обстоятельств, предусмотренных федеральным законодательством в качестве ограничений в виде непогашенной судимости, к примеру.

В составе комиссии по проведению конкурса — восемь человек. Половина назначается Курганской городской думой (в том числе два человека — по предложению главы города Кургана, а двоих предлагают депутаты Курганской городской думы), а другая половина — губернатором Курганской области. Председатель конкурсной комиссии утверждается Курганской городской думой.

Претенденты на пост должны иметь необходимое образование, соответствующий возраст, профессиональные знания, стаж и опыт работы. На основании представленных документов и результатов индивидуального собеседования комиссия проведет оценку претендентов и примет решение о допуске их к участию в конкурсе. Итоговое заседание отборочной комиссии состоится 29 августа. Затем каждый член комиссии выставит кандидатам свою оценку от 2 до 10 баллов. По сумме баллов составят рейтинг кандидатов. Претендент, набравший наибольшее количество баллов, будет рекомендован Курганской городской думе, как наиболее приоритетная кандидатура на должность сити-менеджера.

Как подчеркнул заместитель председателя конкурсной комиссии Игорь Прозоров, на собеседовании заслушают программы претендентов по социально-экономическому развитию города, оценят знания, опыт и личные качества, а 31 августа состоится заседание городской думы, которая подведет итоги конкурса.

Напомним, прежний сити-менеджер столицы Зауралья Александр Поршань покинул свой пост в начале июля по собственному желанию. При этом он назвал свой шаг нелёгким, обдуманным и взвешенным.

Александр Поршань руководил администрацией Кургана почти два года, с октября 2014-го. Депутаты гордумы в мае 2016 года высказали недовольство итогами его работы в 2015-м, в частности, из-за банкротства муниципального троллейбусного предприятия и ненадежных подрядчиков, работающих на благоустройстве города. Ранее Александр Поршань сменил на посту Александра Якушева, который досрочно сложил полномочия в связи с избранием депутатом городской думы шестого созыва.