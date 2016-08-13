Джуба, 13 августа, 2016, 05:57 — ИА Регнум. С момента возобновления конфликта в Южном Судане беженцами из страны в соседнюю Уганду стали не менее 70.000 человек. Об этом 12 августа, со ссылкой на данные специалистов Комиссии ООН по беженцам, сообщает Al Jazeera.

UK Department for International Development Южный Судан. Беженцы

Ежедневно границу между Южным Суданом и Угандой пересекает не менее тысячи человек, всего число беженцев с начала июля достигло 70 тысяч, сообщил агентству Чарли Яксли, представитель Комиссии Организации объединенных наций по вопросам беженцев в Уганде. Данные о точном количестве погибших неизвестны, но, по словам представителя ООН, от беженцев они получают «свидетельства о военизированных группировках, которые сжигают деревни, много сообщений об убийствах, грабежах и изнасилованиях».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, режим перемирия в Южном Судане был сорван в июле месяце, с момента возобновления столкновений между правительственными войсками президента Салвы Киира и повстанцами Рика Мачара погибли сотни человек. Совет безопасности ООН уже принял решение о наращивании миротворческого контингента в Южном Судане на 4000 «голубых касок». Генсек ООН Пан Ги Мун сегодня сделал заявление, что должен решаться вопрос об эмбарго на поставки оружия в страну.