Беженцами из Южного Судана в Уганду с начала июля стали 70 тыс. человек
Джуба, 13 августа, 2016, 05:57 — ИА Регнум. С момента возобновления конфликта в Южном Судане беженцами из страны в соседнюю Уганду стали не менее 70.000 человек. Об этом 12 августа, со ссылкой на данные специалистов Комиссии ООН по беженцам, сообщает Al Jazeera.
Ежедневно границу между Южным Суданом и Угандой пересекает не менее тысячи человек, всего число беженцев с начала июля достигло 70 тысяч, сообщил агентству Чарли Яксли, представитель Комиссии Организации объединенных наций по вопросам беженцев в Уганде. Данные о точном количестве погибших неизвестны, но, по словам представителя ООН, от беженцев они получают «свидетельства о военизированных группировках, которые сжигают деревни, много сообщений об убийствах, грабежах и изнасилованиях».
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Как сообщало ранее ИА REGNUM, режим перемирия в Южном Судане был сорван в июле месяце, с момента возобновления столкновений между правительственными войсками президента Салвы Киира и повстанцами Рика Мачара погибли сотни человек. Совет безопасности ООН уже принял решение о наращивании миротворческого контингента в Южном Судане на 4000 «голубых касок». Генсек ООН Пан Ги Мун сегодня сделал заявление, что должен решаться вопрос об эмбарго на поставки оружия в страну.