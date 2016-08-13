СМИ сообщают о массовой драке в центре Москвы
Москва, 13 августа, 2016, 05:55 — ИА Регнум. Массовая драка произошла рано утром 13 августа на улице Петровка в центре Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Цитата из к/ф «Матрица: Перезагрузка». Реж. Энди и Ларри Вачовски. 2003. США
Драка
«В районе дома 2 на улице Петровка произошла массовая драка с участием порядка 40 человек», — сообщил собеседник агентства.
По информации Life, сообщение об инциденте поступило в дежурную часть полиции. К месту выехали сотрудники правоохранительных органов.
Подробности произошедшего выясняются. Официальных сообщений о массовой драке на данный момент нет.