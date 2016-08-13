Нью-Йорк, США, 13 августа, 2016, 05:23 — ИА Регнум. Организация объединенных наций рассматривает заявления президента Южного Судана как препятствущие работе миротворческой миссии, Совет безопасности ООН принял резолюцию, подтверждающую увеличение миротворческого контингента, и будет рассматривать вопрос об эмбарго на поставки оружия в страну. Об этом 13 августа, со ссылкой на заявление Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, сообщает Reuters.

Arsenie Coseac Флаг Южного Судана

Согласно позиции Совбеза, заявления президента Южного Судана Сальвы Киира о нежелании допускать дополнительные силы миротворцев на территорию непризнанной республики, рассматриваются как препятствие работе миротворческой миссии ООН, уже находящейся на территории по договору с правительством страны. Резолюция Совбеза подтверждает увеличение миротворческого контингента в Южном Судане, но кроме того, в случае дальнейшего сопротивления властей республики, вскоре будет решен вопрос об эмбарго на поставки оружия в африканскую страну.

Ранее в пятницу состоялось голосование Совбеза ООН, на котором было принято решение об увеличении контингента миротворческих сил в Южном Судане. Вскоре после этого президент непризнанной республики Сальва Киир заявил журналистам, что он не намерен пускать миротворцев на территорию.

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Как сообщало ИА REGNUM, впервые вопрос о наращивании миротворческого контингента в Судане прозвучал 5 августа на саммите стран Африки в Эфиопии. Секретарь Межправительственной организации по развитию Восточной Африки (IGAD) Махбуб Маалим заявил о необходимости введения в Южный Судан «региональных войск» Африканского союза, потому что миротворцы ООН «не справляются с ситуацией» в стране. Совбез ООН не поддержал инициативу IGAD, но принял решение об увеличении своих войск в непризнанной республике на 4 тыс. человек.