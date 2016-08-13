Вашингтон, 13 августа, 2016, 05:16 — ИА Регнум. Хакер, известный под псевдонимом Guccifer 2.0, совершил новую атаку на Демократическую партию США, разместив в открытом доступе личные данные демократов из Палаты представителей Конгресса США, передаёт The Washington Examiner.

Andersson18824 Хакер за работой

Сообщается, что хакером опубликовано большое количество конфиденциальной информации из базы данных Комитета Демократической партии по выборам в Конгресс (DCCC), включая номера телефонов и адреса электронной почты конгрессменов, а также внутренние документы партии и пароли к некоторым базам данных и новостным сетям DCCC.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Guccifer 2.0 взял на себя ответственность за взлом серверов Национального комитета Демократической партии США. В подтверждение своих слов хакер выложил в своем блоге на сайте WordPress часть копий документов, о краже которых ранее сообщал комитет.

В американских СМИ появлялась информация о том, что Guccifer 2.0, «как считают следователи, был агентом ГРУ», однако сам хакер сообщил, что является румыном и никаким образом не связан с Россией.