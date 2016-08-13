Хакер Guccifer опубликовал личные данные демократов Конгресса США
Вашингтон, 13 августа, 2016, 05:16 — ИА Регнум. Хакер, известный под псевдонимом Guccifer 2.0, совершил новую атаку на Демократическую партию США, разместив в открытом доступе личные данные демократов из Палаты представителей Конгресса США, передаёт The Washington Examiner.
Сообщается, что хакером опубликовано большое количество конфиденциальной информации из базы данных Комитета Демократической партии по выборам в Конгресс (DCCC), включая номера телефонов и адреса электронной почты конгрессменов, а также внутренние документы партии и пароли к некоторым базам данных и новостным сетям DCCC.
Как передавало ИА REGNUM, ранее Guccifer 2.0 взял на себя ответственность за взлом серверов Национального комитета Демократической партии США. В подтверждение своих слов хакер выложил в своем блоге на сайте WordPress часть копий документов, о краже которых ранее сообщал комитет.
В американских СМИ появлялась информация о том, что Guccifer 2.0, «как считают следователи, был агентом ГРУ», однако сам хакер сообщил, что является румыном и никаким образом не связан с Россией.