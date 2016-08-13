Ричмонд , США, 13 августа, 2016, 04:21 — ИА Регнум. Два человека погибли в авиакатастрофе вблизи аэропорта Шэннон в Фредериксбурге, штат Вирджиния. Об инциденте 13 августа, со ссылкой на представителя полиции штата, сообщает Washington Post.

Joao Carlos Medau Легкомоторный самолёт

Сообщается, что легкомоторный самолет с двумя пассажирами на борту должен был совершить посадку в аэропорту Шэннон, но пилот не смог «дотянуть» его до взлетно-посадочной линии. Самолет врезался в деревья на подлете к аэропорту и загорелся. Пилот и пассажир погибли.

Сообщается также, что для аэропорта Шэннон, принимающего до 85 легкомоторных самолетов в день, данный инцидент является первым случаем авиакатастрофы со смертельным исходом за всю историю.