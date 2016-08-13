Брюссель, 13 августа, 2016, 04:08 — ИА Регнум. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини обсудила с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным эскалацию напряжённости между Киевом и Москвой, сообщается на официальном сайте внешнеполитической службы ЕС.

thierry ehrmann Федерика Могерини

«Все стороны должны избегать любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта. Мирное разрешение конфликта является единственным возможным решением», — заявила Могерини.

«Это касается и Восточной Украины, где мы призываем все стороны всецело участвовать в полной реализации Минских соглашений», — добавила глава дипломатии Евросоюза.

Как передавало ИА REGNUM, ранее вице-президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко призвал его принять меры для избежания эскалации напряжённости в отношениях с Россией.

Напомним, 10 августа в ФСБ России заявили о ликвидации украинской агентурной сети и предотвращении терактов на территории Крыма. При перестрелке с диверсантами погиб сотрудник ФСБ, на месте перестрелки была обнаружена взрывчатка.

Были задержаны несколько украинских диверсантов, которые уже дали признательные показания.