Москва, 13 августа, 2016, 02:30 — ИА Регнум. Террористы в сирийском Алеппо казнили боевиков вместе с членами их семей, попытавшихся сложить оружие и покинуть город через гуманитарные коридоры. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Палач

«В квартале Карьят-эль-Ансари восточного Алеппо террористы «Джабхат-ан-Нусры» (группировка, запрещённая в России — прим. ИА REGNUM ) казнили боевиков с членами их семей, попытавшихся сложить оружие и уйти через гуманитарные коридоры в районы, контролируемые правительственными войсками. Всего было казнено 40 человек», — говорится в документе.

Сообщается, что боевики террористических группировок «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в России) продолжают препятствовать окончательному установлению режима перемирия в Сирии.

«В течение суток обстрелам террористов в провинции Дамаск подверглись населённые пункты Хауш-Насри, Кабун, Хараста, Замалька, Хауш-Харабу, Хуаш-эль-Фара, Хутейта-эль-Джараш, а также населённый пункт Эль-Бас в провинции Эль-Кунейтра. В городе Алеппо террористы из РСЗО и миномётов обстреляли южные фермы, военную академию Эль-Асад, цементный завод, сельскохозяйственный рынок, торговый центр «Кастелло», кварталы Хай-эль-Ансари, Эль-Халидия и аэропорт Эн-Найраб», — информируют в Минобороны.

В целом, по информации российской стороны, гуманитарная обстановка в Алеппо находится под контролем правительства Сирии, в районах гуманитарных коридоров продолжают работать пункты горячего питания и оказания первой медицинской помощи.

Как передавало ИА REGNUM, 28 июля министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале масштабной гуманитарной операции в Алеппо, которую российские военные проводят совместно с правительством Сирии. Для выхода из контролируемых террористами восточных кварталов города мирных жителей и желающих сдаться боевиков было решено создать три безопасных коридора с пунктами горячего питания и медицинской помощи.

Кроме этого, ещё один коридор создан в направлении трассы Кастелло. По нему из города выпускают боевиков с оружием. Этот шаг предпринят в связи с тем, что США не предоставляют данных о точном местонахождении боевиков «Сирийской свободной армии» и «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в России).