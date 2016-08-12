Рио-де-Жанейро, Бразилия, 13 августа, 2016, 02:11 — ИА Регнум. Центральный союз трудящихся и четыре других крупнейших профсоюза Бразилии объявили о начале забастовки и уличных акций протеста по всей стране. Об этом 13 августа, со ссылкой на заявление руководства профсоюзов, сообщает Reuters.

pixabay.com Бразильские флаги

Сообщается, что рабочие, недовольные планами правительства страны по сокращению пенсий, на следующей неделе планируют провести стачки и демонстрации в крупнейших городах Бразилии, в том числе в Рио-де-Жанейро. Начало общенационального протеста назначено на вторник, 16 августа.

«Рабочие профсоюзы подтверждают, что мы не пойдем на переговоры… пока [рабочим Бразилии — прим. ИА REGNUM ] не будут обеспечены базовые трудовые и пенсионные права», — говорится в заявлении Центрального союза трудящихся.

Таким образом, рабочие Бразилии присоединятся к акциям протеста, которые происходят в стране ежедневно — Олимпийские игры в латиноамериканской стране совпали с крупнейшим за последние десятилетия политическим и экономическим кризисом.

Однако, как сообщают российские болельщики, приехавшие на Олимпиаду, мероприятие проходит зрелищно, красиво, достаточно организованно. Несмотря на внутриполитическое противостояние в стране и уличные акции.