Рио-де-Жанейро, Бразилия, 13 августа, 2016, 01:56 — ИА Регнум. Мужская сборная России завоевала «золото» Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро-2016 в командном турнире по фехтованию на рапирах.

Флаг России

В финальном состязании Алексей Черемисинов, Артур Ахматхузин и Тимур Сафин одержали победу над командой Франции со счётом 45:41.

Бронзовая медаль в турнире досталась представителям США.

Таким образом, на счету олимпийской сборной России уже 22 медали: пять золотых, девять серебряных и восемь бронзовых наград.