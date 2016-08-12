Хьюстон, США, 13 августа, 2016, 01:40 — ИА Регнум. Полиция США разыскивает Альфонсо Диаса Хуареса, предполагаемого главаря преступной сети, торговавшей людьми в Хьюстоне, штат Техас. Об этом сообщают корреспонденты CNN в специальном репортаже, посвященном секс-рабству в США, вышедшем на канале 12 августа.

Отто Пилни. Невольничий рынок. 1910

Преступная сеть, поставлявшая секс-рабов в Хьюстон, разоблаченная полицией, являлась одной из крупнейших в стране. Преступники похищали девушек в Мексике, перевозили через границу в США и принуждали к занятию проституцией в борделях, также контролируемых преступной группировкой. Накрыть сеть удалось благодаря нескольким жертвам похищения, сбежавшим от преступников и обратившимся в полицию. 13 участников группировки были арестованы, однако предполагаемому главарю банды Хуаресу удалось сбежать, он объявлен в федеральный розыск.

Всего, по информации National Human Trafficking Resource Center, с 2007 года в США доказано 19 тыс. случаев торговли людьми. В основном жертвами преступников являлись молодые девушки из латиноамериканских стран, которых похищали для сексуального рабства в Техасе и Калифорнии.

При этом, согласно последнему «Глобальному индексу рабства» за 2016 год, информацию о котором ИА REGNUM публиковало 11 августа, уровень современного рабства в США считается одним из самых низких на планете. Но связано это с тем, что в развитой экономике Соединенных штатов, в отличие от Индии, Пакистана или Китая, практически не используется физический труд рабов — при этом распространенность секс-рабства в США является крайне высокой.