Калуга, 13 августа, 2016, 01:24 — ИА Регнум. До пяти тысяч родов в год готов принять открывшийся 12 августа в Калуге новый перинатальный центр, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Новый перинатальный центр в Калуге

По информации регионального министерства здравоохранения, ранее здесь был родильный дом второй группы, где за год роды могли принять только у 3,5 тысяч женщин. К тому же, пациенток с серьезной патологией врачи не имели возможности лечить в Калуге и отправляли в Москву.

Здесь уже появился на свет первый новорожденный. Это девочка. Роды прошли благополучно, и ребенок, и его мама чувствуют себя хорошо. Сейчас в перинатальном центре находятся 13 женщин с различными патологиями беременности и десять детей, переведенных сюда из других медицинских учреждений Калужской области.

В новом перинатальном центре современное оборудование и операционный блок с одиннадцатью индивидуальными родильными залами. В структуру стационара для оказания помощи беременным, роженицам входят женская консультация, гинекологическое отделение. В расширенном отделении патологии беременности на 60 коек одноместные и двухместные палаты о всеми удобствами.

В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных создан удобный для грудничков микроклимат. В камерах для таких новорожденных регулируются температура и влажность воздуха. Сохраняется тепло и имеется подогрев — все чтобы приблизить условия к внутриутробной жизни. Малышам, родившимся раньше срока в калужском перинатальном центре также предложат новейшее оборудование — представляющее собой некое подобие женской матки, где ребенок продолжает жить.

Кстати, специально для работы в перинатальном центре областной минздрав подготовил более 60 врачей и 130 средних медработников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство перинатального центра в Калуге ведет близкая к структурам предпринимателя Олега Дерипаски ОАО «Компания «Главмосстрой». В 2014 году по итогам открытого конкурса компания «Главмосстрой» подписала с государственным казенным учреждением Калужской области «Управление капитального строительства» договор на возведение в городе Калуге перинатального центра. Цена контракта составляет 1,12 млрд рублей. Финансирование строительства проходит за счет субсидий Федерального фонда обязательного медицинского страхования и средств областного бюджета.

Между тем, строители под патронажем олигарха Дерипаски без ущерба для себя просрочили ввод в строй перинатального центра в Калуге. «Вот Дерипаска подрядился у нас строить перинатальный центр. Губернатор каждую субботу проводит планерки. 1 сентября был окончательный срок ввода в эксплуатацию. Уже скоро следующее первое сентября наступит. Сколько он штрафных санкций заплатил? Это, кстати, та же самая коррупция. Ведь если мы обязаны предъявить штрафные санкции, а не предъявляем, то почему?» — задал вопрос министру финансов области калужский губернатор Анатолий Артамонов на одном из заседаний регионального правительства.

10 февраля 2015 года калужские депутаты на внеочередном заседании областного парламента перенаправили 245 миллионов рублей из резервного фонда министерства финансов области на софинансирование строительства перинатального центра в Калуге. По мнению калужских депутатов, данное решение значительно ускорило бы получение средств из федерального фонда обязательного медицинского страхования в размере 1 миллиарда 200 миллионов на строительство этого значимого для региона объекта. Общие вложения из федерального ОМС и регионального бюджета в строительство перинатального центра оставляют 1 миллиард 600 миллионов рублей. Стоимость центра вместе с оборудованием составит более 2 миллиардов рублей

Напомним, что Правительством Российской Федерации была утверждена специальная программа развития перинатальных центров до 2016 года. Она предусматривает строительство 32 современных медицинских учреждений в 30 регионах и в том числе в Калужской области.

https://regnum.ru/news/society/2079029.html