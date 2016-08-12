Банги, 13 августа, 2016, 01:04 — ИА Регнум. Вспышка холеры в Центрально-Африканской Республике унесла жизни 16 человек, с начала августа подтверждено 66 случаев смертельно-опасного заболевания в стране. Об этом 12 августа, со ссылкой на заявление главы Министерства здравоохранения республики, сообщает Associated Press.

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Сообщается, что правительство ЦАР оценивает риск эпидемии холеры в ряде районов страны как крайне высокий. По информации, озвученной министром здравоохранения страны Фернандом Ндженгботом, инфекция проникла в республику из соседнего Конго, где вспышка холеры уже унесла жизни 34 человек. Министр призвал ООН и Всемирную организацию здравоохранения помочь правительству с обеспечением зараженных районов чистой водой и медикаментами.

Холера является опасным заболеванием желудочно-кишечного тракта и передается через зараженную пищу и воду. В случае, если не предпринимаются меры экстренной детоксикации больного, в течение нескольких часов заболевание может вызвать смерть от обезвоживания и дисфункции почек.

Микроорганизмы — возбудители холеры распространены в жарких странах с низким уровнем санитарии. В основном это страны Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Однако встречаются случаи заболевания и в странах Европы — так, вчера сообщалось о вспышке холеры на Украине, в Запорожье. По сообщению Министерства здравоохранения страны, из 3771 обследованного больного с дисфункцией кишечного тракта у пятерых была диагностирована холера.