Буэнос-Айрес, 13 августа, 2016, 00:59 — ИА Регнум. Нападающий каталонского футбольного клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионель Месси объявил о своём решении вернуться в национальную сборную, передаёт Agence France-Presse.

Rafael Amado Deras Лионель Мессии

По словам 29-летнего Месси, в аргентинском футболе на сегодяшний день много проблем, и он не хочет «создавать ещё одну». «В нашем футболе многое необходимо исправить, и я предпочитаю делать это изнутри, а не критиковать со стороны», — отметил футболист.

Ближайшие матчи аргентинская сборная должна сыграть против Уругвая (1 сентября) и против Венесуэлы (6 сентября). Ожидается, что встречи пройдут при участии Месси. Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что планирует завершить выступления за национальную команду. Футболист признался, что поражение в финале Кубка Америки от сборной Чили подействовало на него крайне удручающе. «В раздевалке я подумал, что это — конец моей игры в национальной сборной, это не для меня. Именно так я себя сейчас чувствую», — сообщил Месси.

Позднее с призывом не покидать национальную сборную к футболисту обратился президент Аргентины Маурисио Макри.