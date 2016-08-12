Вашингтон, 13 августа, 2016, 00:46 — ИА Регнум. Вице-президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко призвал его предпринять меры для снижения напряжённости в отношениях с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден и Порошенко

«Вице-президент призвал президента Порошенко выполнить свою часть обязательств, чтобы избежать эскалации напряжённости», — говорится в пресс-релизе. Байден также отметил, что США «призвали российскую сторону сделать то же самое».

Напомним, 10 августа в ФСБ России заявили о ликвидации агентурной сети ГУР Министерства обороны Украины и предотвращении терактов на территории Крыма. При перестрелке с диверсантами погиб сотрудник ФСБ, а на месте перестрелки обнаружена взрывчатка.

В тот же день Минобороны Украины, Совет национальной безопасности и обороны, Генштаб ВСУ, СБУ и украинские политики в один голос опровергли обвинения ФСБ России. Украинские власти обвинили Москву в попытках распространить дискредитирующую Киев дезинформацию. Российская сторона начала рассматривать вариант аннулирования дипломатических отношений с Киевом. Возможно, диппредставительство России на Украине будет закрыто.

Читайте также:

Киев:"Украина и Россия готовят новый формат переговоров с привлечением США»

Киев привлекает на свою сторону страны G7 из-за ситуации в Крыму