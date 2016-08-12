Гавана, 13 августа, 2016, 00:30 — ИА Регнум. На 90-й день рождения кубинцы подарили Фиделю Кастро, лидеру революции 1959 года и бессменному команданте острова, гигантскую сигару. Об этом 12 августа из кубинской столицы сообщает корреспондент Reuters.

Фидель Кастро и Юрий Гагарин. 26 июня 1961 года

«Рекордная» сигара, преподнесенная Фиделю на юбилей, составляет 90 метров — это длина футбольного поля. Каждый метр сигары символизирует год прожитой жизни кубинского вождя.

«Я хочу посвятить эту сигару любимому команданте Фиделю Кастро», — заявил журналистам и представителям «Книги рекордов Гиннеса» сигарный мастер Хосе Кастелар Каир, более известный как «Куэто»

Сообщается, что «Куэто» уже в пятый раз ставит мировой рекорд в неофициальной дисциплине «скручивания сигар гигантской длины» — предыдущая гигантская сигара мастера имела длину 84 метра.

Вред от курения общеизвестен, но к лидеру кубинской революции 1959 года это, видимо, не относится. Заядлый курильщик Фидель Кастро руководил островным государством более 50 лет и пережил 638 покушений на свою жизнь — в том числе, несколько покушений с помощью отравленных сигар. Несмотря на то, что официально команданте считается пенсионером, — нынешним руководителем Кубы является младший брат Фиделя, Рауль Кастро, — лидер революции остается неофициальным «патриархом» латиноамериканской республики и одним из наиболее влиятельных политиков в мире.