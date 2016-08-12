Рио-де-Жанейро, Бразилия, 13 августа, 2016, 00:25 — ИА Регнум. Велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва завоевали серебряные медали на олимпийском турнире по велотреку в командном спринте.

Велоспорт

Российские спортсменки преодолели дистанцию за 32,401 секунды. Первыми оказались представительницы Китая, которые показали результат 32,107 секунды. Бронзовые медали достались спортсменкам из Германии.

Теперь на счету олимпийской сборной России 21 медаль: четыре золотых, девять серебряных и восемь бронзовых наград.