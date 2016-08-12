Ватикан, 12 августа, 2016, 23:44 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск посетил 20 бывших проституток, освобождённых от рабства банды сутенёров, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Понтифик встретился с женщинами в римском учреждении сообщества Папы Иоанна XXIII, сообщает Ватикан.

Глава католической церкви больше часа и с большим вниманием выслушал печальный опыт женщин и призвал их с уверенностью смотреть в будущее. Пострадавшие были выходцами из Румынии, Албании, Нигерии, Туниса, Италии и Украины.