Брянск, 12 августа, 2016, 23:30 — ИА Регнум. Тайник с боеприпасами обнаружили сотрудники пограничного управления УФСБ России по Брянской области при проведении досмотра пассажирского поезда, следовавшего по маршруту «Москва — Одесса», об этом сообщает источник в ведомстве.

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Тайник был устроен под умывальником в одном из вагонов. В нем пограничники обнаружили около 500 патронов, предположительно, типа «Luger».

По факту обнаружения патронов возбуждено уголовное дело.

Добавим, что ранее брянские таможенники сообщили о задержании партии дисков колес от военного самолета МИГ-29 — их пытался вывезти из России гражданин Украины. Груз обнаружили в его багаже при таможенном контроле поезда «Москва-Львов» на станции Брянск-Орловский.