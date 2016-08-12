Вашингтон, 12 августа, 2016, 23:34 — ИА Регнум. В столице США Вашингтоне неизвестный устроил стрельбу в кафе «Макдоналдс», сообщает NBC Washington. По информации телеканала, в результате стрельбы пострадал один человек. О погибших ничего не сообщается. Пострадавший уже доставлен в медицинское учреждение. Уточняется, что неизвестный человек днем открыл огонь в кафе «Макдоналдс», расположенном рядом с Verizon Center в центре Вашингтона.

Mike Mozart «Макдоналдс»

Стоит отметить, что на руках граждан США находится более 270 млн единиц огнестрельного оружия. Согласно статистическим данным, за год от огнестрельных ранений в США погибает в среднем до 30 тыс. человек.