Вашингтон, 12 августа, 2016, 23:12 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон отчиталась о своих доходах за 2015 год. Об этом сегодня, 12 августа, заявила представитель избирательного штаба Клинтон Дженифер Палмьери.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Клинтоны

Сообщается, что общий доход супругов Клинтон в 2015 году составил $10,5 млн. 10% своего дохода Клинтоны отдали на благотворительность. Налоговая ставка на доход Клинтонов — 43,2%.

Американские СМИ уже назвали публикацию отчетности о доходах Клинтонов — давлением на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

Дело в том, что Трамп не планирует обнародовать данные о своих налоговых отчислениях, ссылаясь на то, что эта информация может создать для него деловые трудности.