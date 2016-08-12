Лондон, 12 августа, 2016, 23:05 — ИА Регнум. По мнению издания, «Путин одержим идеей перетряхнуть руководство России, введя в элиту свежие фигуры из числа новой, более молодой генерации офицеров спецслужб. Вместо Иванова делами президента заправлять будет теперь мало кому известный Антон Вайно, впрочем, тоже офицер ФСБ в прошлом».

kremlin.ru Сергей Иванов

«Многие кремленологи были убеждены в том, что Сергей Иванов — самый реальный преемник Путина на посту президента, — отмечает газета. — Он такой же ястреб и антизападник, как его друг, патрон и коллега. Иванов — один из самых ярких офицеров спецслужб, которые доминируют в последние годы в Кремле. Кроме него к ближайшему кругу путинского окружения можно отнести только Николая Патрушева и Александра Бортникова».

Путин назначал Иванова начальником штаба по его возвращению в Кремль в 2012 году, — напоминает Telegraph. — Его новую роль в качестве специального посланника президента по экологии, охране окружающей среды и транспорту следует рассматривать как недвусмысленное понижение в должности. Хотя при этом свое место в Совете Безопасности, консультативном органе по управлению вооруженными силами и разведывательными структурами, Сергей Иванов сохранит».