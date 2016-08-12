Манбидж, Сирия, 12 августа, 2016, 22:55 — ИА Регнум. Боевики запрещенной в России группировки ИГИЛ при отступлении из сирийского города Манбидж взяли в заложники около двух тыс. мирных жителей, сообщает AFP.

Иван Шилов ИА REGNUM

Боевики отступают из города Манбидж, долгое время использовавшегося ими в качестве опорного пункта на пересечении дорог в Алеппо и Ракку. Террористы отходят в направлении пограничного с Турцией города Джараблюс. Город они были вынуждены оставить после двухмесячной осады отрядами арабов и курдов, входящих в коалицию «Силы демократической Сирии», которой оказывают поддержку ВВС США. Для прикрытия террористы захватили в заложники около двух тыс. мирных жителей, которых используют в качестве живого щита.