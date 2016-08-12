Анкара, 12 августа, 2016, 22:34 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна хочет с воодушевлением начать новую фазу в отношениях с Российской Федерацией. Об этом Эрдоган заявил сегодня, 12 августа, в эфире телеканала RTL.

Иван Шилов ИА REGNUM

Эрдоган заявил, что Анкара с большим воодушевлением начинает новую фазу в отношениях с Москвой. Это касается политической, военной, экономической и культурной сферы, и, конечно же, туризма, а также ряда других направлений.

Президент Турции в очередной раз посетовал, что практически никто из западных лидеров не посетил Турцию после попытки государственного переворота в ночь на 16 июля. «Мы сожалеем, что это так», — подчеркнул Эрдоган.

Кроме того, Эрдоган пожаловался, что его страна «чувствует себя оставленной на произвол судьбы» в связи с террористическими атаками, которые периодически совершаются в Турции на границе с Сирией.

Российско-турецкие отношения переживают непростые времени. После государственного переворота на Украине в начале 2014 года и воссоединения Крыма с Россией, Запад развязал против РФ вторую холодную войну. Турция сперва не делала каких-то однозначно резких высказываний или действий против России. Однако, 30 сентября 2015 года началась российская антитеррористическая операция в Сирии, которая кардинально изменила политический ландшафт на Ближнем Востоке.

В ноябре 2015 года ВВС Турции преднамеренно сбивают российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Гибнет российский пилот Олег Пешков, который успел катапультироваться из подбитого Су-24, но был расстрелян террористами с земли.

Президент Российской Федерации Владимир Путин называет действия Турции «ударом в спину» и резко рвет отношения с Анкарой. Москва вводит антитурецкие санкции, в частности, визовый режим, приостановку авиасообщения, эмбарго на турецкие сельхозпродукты. Турецкая экономика, особенно туристический сектор, терпят колоссальные убытки.

При этом Анкара упорствует и не собирается извиняться перед РФ, а также всячески оправдывает свои действия. На фоне этого в турецкой правящей партии Справедливости и развития происходит внутренний конфликт, который приводит к отставке премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу — давнего соратника Эрдогана. Ряд СМИ утверждает, что между Эрдоганом и Давутоглу произошел конфликт.

В конце июня президент Эрдоган пишет президенту Путину письмо, в которой несколько невнятно и довольно неискренне пишет, что «сожалеет» об инциденте с Су-24. Кремль объявляет это письмо — извинениями Эрдогана за сбитый Су-24. Путин звонит Эрдогану и они договариваются о личной встрече. Сперва планируется, что встреча пройдет в сентябре на саммите G20 в Китае, но затем Эрдоган настаивает на более ранней встрече и заявляет, что готов прилететь в Россию.

16 июля, всего через неделю после телефонного разговора Путина и Эрдоаган, а также заявлений о готовящейся встрече в Турции группа военных поднимает мятеж. На улицах Стамбула и Анкары вышли отряды военных с оружием. В Анкаре мятежники используют боевую авиацию и наносят авиаудары по городу. Генштаб Турции заявляет, что взял власть в стране в свои руки.

Спустя несколько часов после начала мятежа Эрдоган и его сторонники сумели мобилизовать верную им часть армии, а также спецслужбы и полицию, с помощью которых и подавили выступление военных. Разворачиваются репрессии, арестованы десятки тысяч людей, Эрдоган винит во всем бывшего имама и проповедника Фетуллаха Гюлена, проживающего в США.

После неудавшегося мятежа Эрдоган заявляет, что Запад помогал заговорщиками и поддерживал их. Представители турецких властей вскользь заявляют, что Россия оказала неоценимую помощь режиму Эрдогана в момент мятежа.

9 августа Эрдоган прилетел в Санкт-Петербург и встретился с Путиным. Лидер двух стран условились повысить уровень российско-турецких отношений.