Афины , 12 августа, 2016, 22:31 — ИА Регнум. Министр по делам миграции Греции Яннис Музалас говорит, что хотя за последние недели миграция из Греции в Турцию растёт, нет никаких признаков того, что Анкара игнорирует «миграционное соглашение» с Брюсселем. Об этом сообщает The Associated Press.

Количество прибывающих на восточные острова Греции беженцев — в среднем по 80−100 в день

Музалас, по его словам, не видит причин для беспокойства по поводу количества ежедневно прибывающих на восточные острова Греции беженцев — в среднем по 80−100 в день.

12 августа на греческие острова на лодках контрабандистов были доставлены 147 человек.

Общее число застрявших в Греции беженцев достигло 57 000 человек. Около 10 тысяч из них находятся на островах.

Греческий министр заявил, что власти начали переселение на материковую часть «криминальных элементов» с островных лагерей, где другие беженцы и мигранты жалуются на то, что чувствуют себя небезопасно.

До соглашения от 18 марта между Турцией и ЕС около миллиона мигрантов прибыли в Грецию через турецкую территорию. В соответствии с договором, Анкара обещает не пускать нелегалов в Европу и забирать обратно. В свою очередь, Брюссель обещал выплатить 3 млрд евро, ввести безвизовый режим и разместить у себя мигрантов (в основном сирийцев), подходящих под критерий «беженцев».