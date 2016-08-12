Санкт-Петербург, 12 августа, 2016, 22:24 — ИА Регнум. Футбольный матч третьего тура чемпионата России завершился победой санкт-петербургского «Зенита» над «Ростовом», сообщает «Р-Спорт».

Футбол

Матч проходил в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и закончился со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

Стоит отметить, что «Зенит» в итоге первого тайма уступал соперникам два мяча, которые в ворота петербургской команды забил Дмитрий Полоз на восьмой и 14-й минутах встречи.

Тем не менее, «Зенит» смог ответить реализованным Жулиано на 50-й минуте пенальти и голом Луки Джорджевича на 85-й минуте, подарившем «Зениту» победу. Третий мяч в свои ворота отправил полузащитник «Ростова» Саид Эзатолахи на 72-й минуте игры. Кроме того, с 44-й минуты матча «Ростов» остался в меньшинстве, так как его капитан Александр Гацкан был удален с поля за две желтые карточки.

В итоге «Зенит» добился первой под руководством Мирчи Луческу победы в премьер-лиге. В следующем туре 20 августа петербургский клуб встретится с командой московского ЦСКА, а «Ростов» в этот же день сыграет с «Томью».