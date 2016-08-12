Рим, 12 августа, 2016, 22:00 — ИА Регнум. Италия освободила иранского активиста Мехди Хосрави, арестованного неделей ранее, передаёт Reuters. Это стало возможным после обращения к правительству сына свергнутого иранского шаха.

Gage Skidmore Реза Пехлеви

Ранее 55-летний Реза Пехлеви, чей покойный отец был свергнут «Исламской революцией» в 1979 году, направил письмо премьер-министру Италии Маттео Ренци. В нём сын шаха написал, что Хосрави грозят пытки и казнь, если Рим выдаст его по требованию Тегерана. Пехлеви разместил письмо в «твиттере».

37-летний Хосрави рассказал итальянской газете La Repubblica, что он был выпущен из тюрьмы в Лекко на севере Италии спустя пять дней после того, как полиция арестовала его по международному ордеру по обвинению в коррупции.

«Это ложные и нелепые обвинения, на которые я даже не буду отвечать», — сказал Хосрави. Активист говорит, что покинул Иран после того, как имел проблемы с властями из-за статьи о «демократии, правах и свободе», опубликованном в его блоге. С 2010 г он в качестве политического беженца жил в Великобритании. Итальянская газета не понимает, как Хосрави смогли арестовать в Италии, если тот до этого свободно путешествовал по Франции, Германии и Испании.

Министерство внутренних дел Италии пока не даёт комментариев.