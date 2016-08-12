Рио-де-Жанейро, Бразилия, 12 августа, 2016, 22:00 — ИА Регнум. В полуфинале парного теннисного турнира на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова победили чешских спортсменок Люцию Шафаржову и Барбору Стрыцову, сообщает «Р-Спорт».

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Матч продолжался более двух часов и завершился победой наших теннисисток со счетом 7:6 (9:7), 6:4.

Теперь российской сборной гарантирована еще одна олимпийская медаль. Золотой она будет или серебряной, выяснится в итоге финального матча, в котором нашим девушкам будут противостоять победительницы поединка между чешской парой Главачковой/Градецкой и швейцарским дуэтом Бащински/Хингис.