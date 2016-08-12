Минск, 12 августа, 2016, 21:32 — ИА Регнум. Необходимо усовершенствовать подходы к выдаче целевого направления на обучение, соблюдая при оформлении таких документов приоритеты местных учебных заведений и закрепления кадров в сельской местности. Об этом 12 августа в Могилёве говорила зампред Совмина Белоруссии Наталья Кочанова, выступая на семинаре-совещании по актуальным вопросам социального развития.

Marc Veraart Белорусская молодёжь

«Получая образование в Минске, молодые люди стремятся всеми возможными методами остаться в столице, — заявила Кочанова. — В первую очередь нужно давать направления в региональные вузы, организовывать практику в местных организациях, чтобы в перспективе не возникало проблем с закреплением молодых специалистов в районах».Чиновница акцентировала внимание на формировании здорового образа жизни. Как сообщает пресс-служба Совмина Белоруссии, эта работа должна быть активизирована, особенно в сфере профилактики.

«Проблема алкоголизма затрагивает жизнь многих семей, и они должны знать, как предупредить развитие этой болезни у близких людей, к кому обратиться за помощью, — заявила Кочанова. — Здесь важно задействовать все возможные ресурсы, в том числе общественные и религиозные организации».Качанова заявила о необходимости активизировать работу по поощрению людей, проявивших себя на трудовом поприще, отметив: «Они — пример для остальных. Поэтому целесообразно в каждом районе создать свой банк данных жителей региона, отмеченных наградами». Она также заявила, что кадровый потенциал должен базироваться на омоложении и крепком резерве.

Помимо банка данных награждённых, Качанова напомнила о важности соблюдения порядка на объектах социальной сферы, о чём часто заявляет и Александр Лукашенко. По мнению чиновников постсоветской республики, данные объекты должны выглядеть достойно, поскольку — это центры притяжения населения, особенно в райцентрах. Видимо, они также должны притягивать провинциальную молодёжь, миграция которой в Минск беспокоит обитателей «царских посёлков», отчитавшихся об успешной реализации госпрограммы «возрождения села».

Качанова также обратила внимание на индивидуальный подход в работе с обращениями граждан, активно пишущих в Минск «через голову» местных «слуг народа». По её мнению, важно усилить действия на опережение и улучшить разъяснительную работу с населением.

В семинаре-совещании приняли участие представители министерств образования, здравоохранения, труда и социальной защиты, культуры, спорта и туризма, информации, заместители председателей горрайисполкомов по социальным вопросам, а также руководящие работники облисполкома, курирующие данное направление. «По словам Натальи Кочановой, состоялся интересный диалог, во время которого обсуждались актуальные для всей страны вопросы социального развития в преломлении на Могилевскую область. Представители профильных министерств дали развернутую оценку социальной сфере региона, обозначив достижения и существующие проблемы. В свою очередь представители исполкомов задали вопросы, отдельные из которых предполагают необходимость детального рассмотрения на республиканском уровне с привлечением соответствующих структур. Вице-премьер поручила взять принципиальные моменты на контроль, в обязательном порядке направить ответы заинтересованным», — проинформировала правительственная пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Александр Лукашенко отменил свой же декрет 2012 года №9 «О дополнительных мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности», получивший известность как «декрет о крепостном праве» и вызвавший бурное недовольство как в Белоруссии, так и за рубежом, которое было проигнорировано. Лукашенко настаивал на выполнении своего декрета и даже заявлял о распространении его положений на другие сферы. Развивая идеи своего начальника, 5 июля 2013 года председатель Совета Республики Нацсобрания Белоруссии Анатолий Рубинов заявил журналистам о положительном эффекте от увеличения до 6 лет срока «распределения» в провинцию выпускников вузов, обучающихся за счёт госбюджета по целевому направлению («целевиков»).