Анкара, 12 августа, 2016, 21:29 — ИА Регнум. Сайт WikiLeaks опубликовал вторую часть электронной переписки членов турецкого правительства и правящей турецкой Партии справедливости и развития, состоящую из более чем 113 тыс электронных сообщений, соощается на странице WikiLeaks в сети микроблогов Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM

В июле 2016 года сайтом было опубликовано 294 548 электронных писем членов правящей партии Турции. После этой публикации, доступ к сайту на территории страны был заблокирован

Напомним, проект WikiLeaks начал свою деятельность в 2006 году, в течение нескольких лет на сайте с аналогичным названием публиковались секретные документы правительств, спецслужб и дипломатических ведомств.