Гюмри, Армения, 12 августа, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Прокуратура Армении потребовала пожизненного заключения для российского военнослужащего Валерия Пермякова, убившего семью из пяти человек в армянском городе Гюмри. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает НТВ.

Места лишения свободы

Сегодня на территории российской военной базы в армянском городе Гюмри прошло очередное заседание суда по делу Пермякова. Армянский прокурор потребовал для Пермякова пожизненного заключения.

Напомним, ранним утром 12 января 2015 года Пермяков самовольно покинул российскую военную базу в Гюмри с оружием в руках. Он вышел в город Гюмри, где в одном из домов убил семерых членов семьи Аветисян.

Пермяков был задержан при попытке перехода армяно-турецкой границы. В ходе предварительного следствия Пермяков признал свою вину.

Нынешний суд проходит под юрисдикцией суда первой инстанции общей компетенции области Ширак Армении. Заседания проходят на территории российской военной базы в Гюмри в специальном помещении.

Это уже второй суд над Пермяковым. В августе 2015 года он уже был осужден за это преступление российским военным судом на 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Перед армянским судом Пермяков предстал в рамках соглашения между Россией и Армений по вопросам юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, связанным с нахождением российской военной базы на территории республики, которое заключено 29 августа 1997 года.